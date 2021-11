El Govern espanyol preveu la creació i finançament d’una assegurança per evitar els impagaments dels joves que s’acullin a les ajudes destinades al lloguer de 250 euros mensuals incloses en la nova llei d’habitatge, segons va anunciar ahir, dilluns, la ministra de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez.

L’assegurança, va explicar la titular de la cartera en unes jornades que organitzen El Español i Invertia, «garantirà» la renda del lloguer durant un any i amb una quota que no podrà superar el 5% de la renda anual.

Raquel Sánchez va opinar que aquesta nova mesura mitigarà els possibles problemes que puguin sorgir per part dels joves per fer front a la renda d’un pis en lloguer «que també servirà com a garantia» per a l’arrendador.

El Govern preveu que els joves que compleixin els requisits per accedir al bo de 250 euros mensuals per viure de lloguer puguin rebre aquesta ajuda a partir del dia 1 de gener del 2022.

La ministra va repassar altres qüestions relacionades amb el seu departament, entre els quals la futura tarifació de la xarxa viària a Espanya, de la qual va dir que fins més enllà de l’any 2023 «no estarà ultimat i totalment definit» el sistema perquè pugui ser aplicat.

Sánchez va reiterar que aquest debat sobre el pagament en les carreteres «és necessari» i va afegir que «cal assumir que s’ha de tenir una xarxa viària amb prestacions molt millors que les actuals».

En aquest sentit va precisar que amb el futur sistema de tarifes a les autovies «es millorarà la xarxa viària fins i tot amb instal·lacions de recàrrega elèctrica».

Sobre l’anunci d’aturades durant les festes nadalenques per part dels transportistes, la ministra del ram va dir que espera que no sigui així i va apuntar: «Disposem de temps per evitar aquesta aturada», anunciada per a uns quants dies de Nadal.

La disposició del Govern per aconseguir acords amb els transportistes «és evident», va reiterar.