La lava del volcà de la Palma ha continuat avançant sobre el mar, especialment per la colada situada al sud, que ja ha arribat a l’aigua, de manera que el delta de lava generat per l’erupció ocupa una superfície de 40,9 hectàrees des de la riba, segons càlculs de l’Institut Geològic i Miner d’Espanya (IGME).

El director tècnic del Pla Especial de Protecció Civil i Atenció d’Emergències per Risc Volcànic de Canàries (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, va explicar que la màxima energia de la lava es concentra a les colades 4 i 7, a la zona central de l’àrea afectada.

La portaveu científica del Pevolca, María José Blanco,va informar que el diòxid de sofre (SO2) se situa entre 12.000 i 15.000 tones diàries, superior als valors registrats diumenge, però dins de la tendència descendent des dels màxims de 50.000 tones diàries del 23 de setembre passat.

La qualitat de l’aire ha empitjorat a les estacions de Puntagorda i Los Llanos de Aridane quant a diòxid de sofre, en aquesta última localitat també en partícules inferiors a deu micres, amb índexs extremadament desfavorables entre les 7 i les 17 hores d’ahir, mentre que a la resta d’estacions de l’illa se situa en nivells bons.

A Los Llanos de Aridane, l’Ajuntament ha demanat als veïns que col·laborin per facilitar la retirada de cendres i està en marxa un pla de xoc en què es recullen 200 tones diàries. Encara que els nivells de qualitat de l’aire no han impedit la continuïtat de l’activitat lectiva presencial, la situació genera ansietat a la comunitat educativa, i per això les conselleries d’Educació i Sanitat del Govern de Canàries organitzaran à trobades a la vall d’Aridane per atendre les necessitats plantejades per les famílies per saber com afrontar la situació i les seves repercussions en l’àmbit familiar i escolar.