La Ponència de Vacunes ha traslladat al Ministeri de Sanitat la conveniència d’administrar la tercera dosi de reforç contra la covid-19 al grup d’edat de 60 a 69 anys.

Segons van informar a Efe fonts pròximes a la Ponència de Vacunes, la recomanació es deu al fet que amb l’edat envelleix el sistema immunitari, i per això, encara que la vacuna contra la covid té una eficàcia molt elevada, és convenient a partir dels 60 anys reforçar la resposta protectora. Per a la Ponència de Vacunes és «lògic» que el pròxim grup a vacunar sigui el de 60 a 69. De fet, quan es va determinar una tercera dosi de reforç per a més grans de 70, ja es va parlar d’abaixar l’edat a 65 o 60 anys. Es tracta, segons aquestes fonts, de compassar la vacuna a altres com la de la grip, que algunes comunitats autònomes administren a partir de 65 anys i altres a partir dels 60. De moment no es discuteix quan s’administraria el reforç, ja que, segons aquestes fonts, el primer és tancar la viabilitat de vacunar al nou grup.