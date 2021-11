El portaveu del PSOE, Felipe Sicilia, va rebutjar ahir les esmenes presentades per ERC i altres grups independentistes contra l’existència de la figura del rei perquè aquesta és la Constitució. En aquest sentit, va precisar que el PSOE dona suport a l’acord constitucional i, per tant, ni el rei ni la monarquia estan sotmeses a debat en el si del partit. Sicilia va respondre així a diverses formacions independentistes del Congrés –ERC, EH Bildu, Junts, PDeCAT, la CUP i el BNG–, que van presentar ahir un paquet d’esmenes conjuntes a la Llei de Memòria Democràtica entre les quals en destaca una que demana la supressió del títol de rei per haver estat concedit a Joan Carles I per un «règim il·legal», en referència a la dictadura franquista.

El socialista va dir que tothom coneix la posició del PSOE, que s’ha expressat als seus congressos, i és que el partit respecta l’acord constitucional, la monarquia parlamentària que hi ha a Espanya i el paper que desenvolupa el rei Felip VI, i per això no suposa «cap debat» per als socialistes.