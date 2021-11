El president de la Generalitat, Pere Aragonès, es va mostrar ahir per primera vegada obert a negociar els pressupostos catalans per al 2022 també amb En Comú Podem, sense excloure la CUP, però sí descartant com a aliat el PSC. Així ho va anunciar en la sessió de control al president en el ple del Parlament, després que la líder dels comuns a la cambra catalana, Jéssica Albiach, li retragués que encara ningú del Govern els hagués cridat per buscar el seu suport als pressupostos. Albiach va recriminar a Aragonès que «prefereixi tirar endavant els pressupostos per la mínima», en lloc de buscar un «suport generalitzat» de la cambra. Entre les qüestions que En Comú Podem reclama, va citar la necessitat de més recursos per a la salut mental i per instaurar la figura del «dentista públic», així com més inversions en trens i menys en carreteres.

Aquesta vegada, Aragonès sí va reaccionar a la mà estesa d’Albiach: «Parlem, asseguem-nos i mirem la possibilitat d’ampliar la majoria que va permetre la investidura, una majoria més àmplia per poder facilitar aquest pressupost», va afirmar, pocs dies abans que dilluns se celebri al Parlament el debat de totalitat dels pressupostos de la Generalitat per a l’any que ve. Aragonès va recalcar que el seu oferiment als comuns no ha d’«excloure» la CUP, l’aliat preferent que busca per aprovar els comptes, però ja no es tanca a anar més enllà dels suports independentistes que van fer possible la seva investidura.

El gest d’Aragonès amb els comuns arriba després que la CUP, desoint les crides del Govern, registrés ahir al matí l’esmena a la totalitat als pressupostos, si bé els anticapitalistes asseguren que podrien retirar-la abans del dilluns si la negociació progressa. Si la CUP no retirés la seva esmena a la totalitat, al Govern només li quedaria la carta dels comuns i del PSC per salvar l’admissió a tràmit dels pressupostos, però Aragonès ja ha descartat fer extensibles les negociacions als socialistes.

Abans del ple, el líder del PSC al Parlament i cap de l’oposició a Catalunya, Salvador Illa, va enviar a Aragonès una carta per demanar-li una «reunió urgent per desbloquejar la negociació» pressupostària. En la sessió de control, Illa va emplaçar el president a reunir-se aprofitant el ple, però Aragonès no va recollir el guant. Aragonès està disposat a «parlar» amb Illa, però no pactarà amb ell els pressupostos perquè no comparteixen «model de país».

La predisposició d’Aragonès a asseure’s a negociar amb els comuns va causar sorpresa a les files de JxCat, i el seu president parlamentari, Albert Batet, va deixar entreveure el seu malestar. Batet va fer explícit esment a les «afirmacions» d’Aragonès en la sessió de control, en el sentit d’«obrir-se a altres majories parlamentàries no acordades», i va reclamar «responsabilitat» al conjunt de l’independentisme per «mantenir el que ha fet possible aquesta legislatura, una força del 52 % independentista per avançar cap a una república catalana». Fonts sobiranistes assenyalen que la possibilitat d’estendre la negociació als comuns es va comentar entre ERC i JxCat «en privat» però no es va acordar fer-ho públic.

Durant el matí, mentre a l’hemicicle prosseguia el ple, es van anar succeint les reunions als despatxos dels grups. Primer, es van reunir representants d’ERC i JxCat per ajustar l’estratègia negociadora després de la decisió d’Aragonès d’intentar incloure els comuns en l’equació. Més tard, Aragonès va rebre representants de la CUP per parlar de pressupostos. Els anticapitalistes havien traslladat al Govern un document amb demandes en cinc àmbits per continuar negociant: habitatge, fiscalitat, macroprojectes, el camí cap a l’autodeterminació i aturar la «repressió». La negociació amb la CUP prosseguirà, encara que l’entrada en escena dels comuns permet a Aragonès buscar una alternativa per salvar l’admissió a tràmit dels pressupostos.