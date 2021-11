El Senat va aprovar ahir el projecte de llei que endureix el carnet per punts i incorpora altres mesures per afavorir la seguretat viària. El text legal suprimeix finalment la possibilitat d’avançar a 20 quilòmetres per hora per sobre del límit de velocitat a les carreteres secundàries, com volia la DGT i ha defensat el PSOE. Aquesta mesura va ser una de les més controvertides durant la tramitació de la reforma al Congrés. L’esmena socialista es va aprovar amb 137 vots a favor, 112 en contra i 5 abstencions. El conjunt del projecte de llei no va tenir el suport del Partit Popular, Vox i Ciutadans, tres formacions que es van abstenir. Ara el text serà remès de nou al Congrés perquè ratifiqui els canvis introduïts a la cambra alta.