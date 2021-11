La Fundació Bofill alertat que la segregació escolar continua empitjorant a Catalunya perquè no s’apliquen les mesures per eradicar-la. A Catalunya hi ha 420 centres segregats, 20 més que fa cinc anys. Una de les principals crítiques és que 6.101 infants de matrícula viva -matriculacions a mig curs- van ser assignats a centres segregats el curs 2019-2020, un de cada tres. Així, el 83% dels centres segregats de primària i secundària van rebre més matricula viva que la mitjana de les seves zones de referència, mentre que només el 18% dels no corresponsables van acollir alumnat durant el curs. D’altra banda, hi ha una manca de detecció d’alumnat vulnerable. Segons l’informe, les comissions de garanties d’admissió envien el 31% dels alumnes que demanen plaça al llarg del curs a un centre segregat. En aquest sentit, alerta que evitar l’adjudicació de matrícula viva als centres segregats és un mecanisme clau per posar fre a la seva cronificació, però el 86% dels municipis encara no han activitat la mesura. A més, el 91% dels municipis que tenen algun centre segregat també té centres on gairebé no hi ha alumnat vulnerable.