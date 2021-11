Els comerciants catalans preveuen tenir un bon Black Friday aquest any i, enfront de «l’alarmisme» que hi ha, no preveuen falta de productes ni per a aquesta data ni per a la campanya de Nadal, tot i que hi haurà menys descomptes. També s’esperen preus més alts.

Els experts consultats coincideixen a dir que no faltaran productes a les botigues, ni en el Black Friday ni en les festes nadalenques, tot i que pot ocórrer, com a passa cada any, que s’esgotin els articles estrella de cada Nadal o que hi hagi algun model concret, sobretot de telefonia mòbil, que no es trobi. El president de la Unió d’Eixos Comercials i Turístics Barcelona Oberta, Gabriel Jené, es mostra optimista i creu que aquest any el Black Friday, que se celebra el proper 26 de novembre, serà «l’explosió d’una sortida d’aquesta situació continguda i de crisi». Això sí, els preus estan començant a pujar.