La vicepresidenta de JxCat i diputada, Elsa Artadi, ha avisat el president de la Generalitat, Pere Aragonès, que obrir negociacions amb els comuns per als pressupostos del 2022 suposa un «canvi de regles de joc». «No és la investidura que nosaltres vam treballar. Vam treballar per un govern independentista i una legislatura independentista», va argumentar ahir en una entrevista a ‘El Matí de Catalunya Ràdio’. En aquest sentit, Artadi reclama al president Aragonès que «lideri, reforci i blindi la majoria del 52% i faci la feina que li toca». La vicepresidenta de Junts recorda que fa mig any Aragonès va arribar a dos acords, un amb la CUP i un altre amb Junts, i afirma que «no pot ser que els acords li durin només 6 mesos».

Artadi va dir que ERC i Aragonès han volgut pactar amb els comuns «des del primer dia» i, fins i tot, abans que buscar un acord amb Junts. Però després dels pactes amb CUP i Junts que van fer possible la seva investidura, Artadi es mostra «sorpresa» pel que considera un «gir de guió» i un «canvi en les regles de joc».

Segons Artadi, el que ha de fer Aragonès és seguir treballant amb la CUP tot i les diferències ideològiques. I va subratllar les coincidències amb els anticapitalistes sobre mantenir el camí cap a la independència. «Hi ha marge i s’ha de treballar», va afegir tot recordant que dilluns els pressupostos se sotmeten a les esmenes a la totalitat però que, en cas que superin aquest tràmit, hi haurà setmanes de marge fins a la votació final.

Mentrestant, ahir van continur les negociacions pels comptes amb diversos contactes i reunions. Tant els partits independentistes com els comuns van mantenir contactes durant el dia amb l’executiu. En Comú Podem va presentar ahir al matí la seva proposta per a facilitar la tramitació dels comptes, després que dimecres, durant la sessió de control, Aragonès els oferís «parlar i seure» per «ampliar la majoria de la investidura».

El document entregat pels de Jéssica Albiach hi ha la petició d’invertir 1.500 milions d’euros en cinc anys per desplegar la Llei de Barris Verds i 600 milions en quatre anys per posar en funcionament noves línies de trens-tram. També exigeixen un dentista públic -per a aquesta proposta, que el Parlament ja havia aprovat, demanen 300 milions-, un psicòleg públic i la reindustrialització de Catalunya. En aquesta darrera matèria, denuncien que els comptes aprovats destinen més del triple a Turisme que a Indústria; lamenten la partida destinada a Hard Rock i reclamen «redreçar-ho».

La seva delegació negociadora, formada per Susanna Segovia i Joan Carles Gallego, va destacar la bona predisposició del Govern i les bones sensacions després de la reunió. No hi va assistir el conseller d’Economia, Jaume Giró, que sí que va parlar per telèfon amb Albiach al matí.

Durant la tarda, l’equip negociador de la CUP, conformat pels diputats Eulàlia Reguant, Dolors Sabater, Montserrat Vinyets i Carles Riera, es va reunir amb membres de JxCat als despatxos d’aquest grup parlamentari. En aquesta trobada hi havia Albert Batet, Elsa Artadi, Josep Rius i també Jordi Sànchez i Jordi Turull.

A la sortida de la reunió, fonts de JxCat van explicar que els republicans eren coneixedors d’aquesta trobada, a la qual no hi va participar ningú d’ERC, i tampoc cap conseller de Junts. I van justificar que als consellers se’ls informa de tot. Es van emplaçar a seguir negociant i insisteixen que «hi ha marge» per a poder arribar a una entesa. El debat a la totalitat se celebra dilluns que ve a partir de les 14 hores del migdia, i s’allargarà fins a entrada la nit. Els grups parlamentaris tenen temps de registrar una esmena a la totalitat fins aquest mateix dia a les 10.30 hores. La CUP ja l’ha presentat i deixarà de nou en mans de les assemblees la decisió final.