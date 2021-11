El ministre de la Presidència, Relacions amb les Corts i Memòria Democràtica, Félix Bolaños, va assegurar ahir que el que fa la llei de memòria democràtica del Govern central, i les esmenes pactades entre el PSOE i Unides Podem, no és derogar ni deixar sense efecte la llei d’amnistia del 1977 sinó tot el contrari, perquè en ratifica la vigència i reafirma que s’ha d’interpretar conforme als tractats internacionals.

Per això, va admetre que quan la norma entri en vigor la situació jurídica a Espanya continuarà sent exactament la mateixa que ara, que és la que hi ha des del 2002, quan es va ratificar l’Estatut de Roma i es va establir que la llei s’havia d’aplicar d’acord amb el dret internacional.

«Cap canvi. El que es podrà fer quan entri en vigor la llei és exactament el mateix que des del 2002», va emfatitzar, en una entrevista a Onda Cero, en la qual va reconèixer que les dificultats per jutjar els crims del franquisme continuaran sent les mateixes. Així, va explicar que, com que la llei de memòria no és una llei orgànica, no afectarà la legislació penal i no permet la retroactivitat. «No podem establir una norma l’any 2021 que s’apliqui a actuacions que van tenir lloc l’any 70 o 72», va dir. Així mateix, Bolaños va reivindicar tant la Transició en el seu conjunt com la llei d’amnistia del 77, en contra de les interpretacions que assenyalen que el Govern central pretén deixar-la sense efecte.