Fins a dues vegades ha parlat per telèfon l’encara cancellera alemanya Angela Merkel en els últims dies amb el president de Bielorússia, Aleksándr Lukaixenko, per posar fi a la crisi migratòria que afecta la frontera oriental de la UE des de l’estiu. I les converses, presentades per la UE com un «diàleg tècnic» per subministrar ajuda humanitària als migrants atrapats als boscos, sembla que han començat a donar els seus fruits. Bielorússia ha desallotjat en les últimes hores els campaments situats al costat de la demarcació, alhora que des de Minsk s’enlairava el primer vol de repatriació amb destinació a Bagdad, noliejat pel Govern de l’Iraq amb ciutadans d’aquest país a bord. Des de les eleccions presidencials bielorusses del mes d’agost del 2020, el dictador bielorús s’havia convertit en un líder pària per als Vint-i-set, desproveint-lo de tot reconeixement i legitimitat i evitant entaular cap contacte amb ell.