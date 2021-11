El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va ampliar ahir les concessions a la CUP i als comuns per convèncer-los que retirin les seves esmenes a la totalitat als pressupostos catalans per al 2022, abans del debat que ha de celebrar-se al ple del Parlament dilluns que ve.

En plena recta final de les negociacions per salvar l’admissió a tràmit dels comptes al Parlament, Aragonès va anunciar la nova oferta que ha traslladat a la CUP, que preveu elevar fins a 1.000 milions d’euros la partida pressupostària en habitatge, com reclamaven els anticapitalistes.

Des de la seu de la Unesco a París, on va signar un memoràndum amb la institució internacional, Aragonès va assenyalar els punts en què la negociació progressa: «En habitatge, ja hem arribat a la substancial xifra de 770 milions i ara hi ha una nova proposta per arribar a 1.000 milions d’euros». L’oferta del Govern a la CUP també passa per presentar al Parlament dos projectes de llei per a la creació de «l’impost sobre les emissions portuàries dels grans vaixells» i «l’impost sobre les activitats econòmiques que generen gasos d’efecte hivernacle».

A més, segons el document de resposta del Govern traslladat a la CUP -que l’ha fet públic i que avui el debatrà als seus òrgans de direcció-, es crearia un «grup de treball» independentista per estudiar vies «alternatives en el context de l’embat democràtic amb l’Estat», sense descartar idees com organitzar un referèndum d’autodeterminació en aquesta legislatura, com proposa la CUP. Altres picades d’ullet del document del Govern a la CUP són una disposició addicional a la llei de pressupostos que inclogui el compromís que no s’assumirà «cap cost en concepte» del macroprojecte Hard Rock Cafè i una altra disposició addicional que subratlli que no es formalitzarà «cap candidatura als Joc Olímpics d’Hivern» mentre no s’hagi fet una «consulta ciutadana» sobre aquest tema.

Paral·lelament el Govern va prosseguir les converses amb els comuns ahir al Parlament. Malgrat aquestes negociacions, En Comú Podem va decidir registrar la seva esmena a la totalitat davant l’absència de progressos «suficients» a les reunions mantingudes fins ara, encara que es tracta d’un «avís» que podria ser reversible si abans de dilluns hi ha «avanços».