El ple del Tribunal Constitucional ha triat per unanimitat el conservador Pedro González Trevijano nou president i el progressista José Antonio Xiol vicepresident, van informar fonts jurídiques.

L’elecció de González Trevijano no ha sorprès a ningú, perquè ja s’hi havia acordat per consens entre progressistes i conservadors qui en serien el president i el vicepresident. Així es compleix un acord no escrit perquè sigui president un magistrat que es trobi en l’últim terç del seu mandat de nou anys, situació de González Trevijano. Atès que hi ha majoria conservadora al tribunal i en aquest grup de quatre hi ha tres conservadors i un progressista, el president havia de sortir del bloc dels conservadors i González Trevijano té un important ascendent no només en el seu sector sinó al conjunt dels magistrats. El nou president substitueix en l’òrgan constitucional Juan José González Rivas, que dijous va plegar com a magistrat del tribunal de garanties després de complir-se la renovació acordada pel Govern i el PP.