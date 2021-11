La majoria dels 39 passatgers palestins d’un vol procedent d’Egipte amb escala a Barcelona que reen des del dilluns a l’aeroport del Prat per demanar asil a Espanya ja han sortit del recinte i són atesos per la Creu Roja mentre es tramita la seva sol·licitud. Segons van informar a Efe fonts properes al cas, dels 39 passatgers, entre els quals hi ha una dona nonagenària i diversos menors, molts en unitats familiars, només quatre seguien ahir a les instal·lacions a l’aeroport per a aquests casos, ja que als altres se’ls ha donat autorització per poder accedir a territori espanyol per iniciar els tràmits del procés d’asil. El grup viatjava en un vol xàrter procedent del Caire i amb destinació a Bogotà i Quito, que va aterrar a Barcelona per fer escala abans de reprendre el trajecte. Però, 39 passatgers, refugiats palestins amb documentació libanesa, van baixar de l’avió i es van negar a continuar el viatge, al·legant que volien formalitzar una petició d’asil davant les autoritats espanyoles.