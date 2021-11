L'enduriment de les restriccions per evitar contagis de coronavirus en alguns països europeus ha provocat protestes ciutadanes que s'han pogut veure als carrers aquest cap de setmana. Entre 35.000 i 40.000 persones s'han manifestat a la capital d'Àustria, Viena, contra l'obligatorietat de vacunar-se si no es vol practicar un confinament obligatori indefinit. A Zagreb, la capital de Croàcia, els mitjans de comunicació xifren els manifestants en 15.000, entre ells coneguts líders d'ultradreta. Al país balcànic és obligatori des de dimarts tenir el certificat covid-19 per entrar a tots els edificis públics, també els sanitaris.

La reacció més violenta, però, s'ha vist a la ciutat holandesa de Rotterdam, a l'oest dels Països Baixos. Els aldarulls al carrer en què han desembocat les protestes han deixat almenys set ferits i mig centenar de detinguts. L'alcalde de la localitat, Ahmed Aboutaleb, ha deplorat el que ha titllat d'"orgia de violència" i ha assegurat que la policia s'ha vist "obligada a treure les armes i, fins i tot, disparar trets directes".