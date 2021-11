La vicepresidenta primera del Parlament i exconsellera de Salut de la Generalitat, Alba Vergés, presentarà un recurs contra l’admissió a tràmit d’una querella interposada per l’Associació Pro Guàrdia Civil (APROGC) al Jutjat d’Instrucció 4 de Barcelona, pel procés de vacunació a agents del cos quan era consellera. La querella es va admetre a tràmit al juliol, però ha estat notificada aquesta setmana a Vergés, i l’acusa d’un delicte d’odi i contra la seguretat i higiene al treball en el procés de vacunació de covid-19 a la Guàrdia Civil i a la Policia Nacional, va assegurar ERC en un comunicat. Vergés sol·licitarà la inadmissió per «falta de competència» del jutjat, ja que, com a diputada i membre de la Mesa del Parlament, és aforada i la competència recau en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, segons ella.