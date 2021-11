Els comuns renoven aquest cap de setmana el lideratge de l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau; la presidenta del partit al Parlament, Jéssica Albiach, i l’exalcaldessa de Castelldefels, Candela López, al capdavant de la formació. La III Assemblea Nacional dels comuns està marcada per l’impuls d’una nova plataforma que reuneixi més partits d’aquest espai esquerres de cara a presentar-se sota un mateix paraigua a les pròximes eleccions generals i municipals, amb la ministra Yolanda Díaz com a líder a les primàries.

El portaveu d’Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, va cridar ahir a reeditar un nou projecte il·lusionant, com va ocórrer fa una dècada amb el 15-M, que es materialitzi en un nou projecte estatal i que culmini amb l’elecció de Díaz com a futura presidenta del Govern. «A València es respirava il·lusió i esperança, una il·lusió i esperança que té rostre de dona», va dir el diputat.

Per això, a més del feminisme, l’ecologisme i el republicanisme, Asens va demanar encomanar-se als moviments veïnals i cívics que treballen des del carrer per prioritzar les persones i els seus drets, com va recordar va ocórrer fa deu anys «a les places». «En el 15-M vam saber captar els anhels de la gent. Ara hem de tornar a fer-ho. Tenim un compromís històric», va dir Asens, qui va assegurar que alguns «volen tornar a l’Espanya en blanc i negre».

Per part seva, Albiach va exigir al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que hi hagi transformacions als Pressupostos del 2022, enmig de les negociacions per desencallar els comptes: «El conseller Giró va dir: pressupostos o pressupostos; nosaltres li diem: transformacions o transformacions».

Així, va demanar que hi hagi un gir de 180 graus en les polítiques públiques que es reflecteixi als comptes, i va defensar l’esmena a la totalitat dels comuns: «No hem vingut a fer de comparsa de cap majoria del passat», va avisar.