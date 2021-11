ERC intensificarà les negociacions amb els comuns per tal d’aprovar els pressupostos de la Generalitat per al 2022 després que la CUP ratifiqués ahir el seu veto als comptes que ha presentat el Govern. L’Executiva Nacional del partit es va reunir a la tarda davant de la decisió dels anticapitalistes, que tenen registrada una esmena a la totalitat al Parlament que impedirà l’aprovació dels comptes si prospera. En un comunicat després d’aquest conclave, la direcció d’ERC es va comprometre a explorar «al màxim» les possibilitats d’acord amb En Comú Podem «per tal de garantir l’agenda de progrés que Catalunya necessita». El partit considera una «necessitat» tenir pressupostos i per això ha lamentat la resposta de la CUP.

No obstant això, els republicans van insistir ahir a valorar la feina que han compartit amb els anticapitalistes i consideren que «s’ha generat un espai de treball per donar compliment als acords d’investidura», que la CUP creu que no s’està satisfent. ERC demana que el debat estratègic entre les dues organitzacions continuï perquè l’esquerra independentista té un «paper clau». A més, el partit de Pere Aragonès s’ha compromès a continuar treballant amb «una majoria independentista que refermi el camí cap a la república catalana».

Una proposta «insuficient»

Hores abans d ela reunió d’ERC, la coordinadora oberta parlamentària (COP) de la CUP-NCG havia decidit mantenir l’esmena a la totalitat als pressupostos de la Generalitat que presenta el Govern, malgrat el darrer oferiment de l’executiu de Pere Aragonès. La diputada cupaire Eulàlia Reguant va explicar que la proposta és «insuficient» perquè no respon a un gir polític a l’esquerra ni a la defensa de drets socials i democràtics en l’avenç cap a l’autodeterminació. Malgrat tot, els anticapitalistes demanen al Govern continuar treballant en una «alternativa» alhora que admeten que «cada cop és més complicat» després que les posicions entre Govern i la CUP no s’hagin apropat en les darreres converses.

La resposta de la CUP arriba després que divendres el Govern els posés sobre la taula una nova proposta per intentar seduir-los. El text incloïa dos nous impostos sobre fiscalitat verda, una partida de 1.000 MEUR en habitatge i el compromís d’estudiar tant la municipalització de la gestió de l’aigua com els procediments sancionadors de la Llei de Seguretat Ciutadana.

Segons va explicat Reguant després de la trobada, els comptes continuen responent a un model «caduc» malgrat els «avenços» en matèria d’habitatge. «Són els pressupostos del Govern dels macroprojectes i continuista de les polítiques sociovergents del turisme massiu i de la pilotada urbanística», va etzibar.

Aquest model, afegia Reguant, generarà més precarietat laboral, especulació immobiliària i desnonaments. Tot i la inversió en habitatge anunciada pel Govern, la CUP creu que és insuficient i insta l’Executiu a «posar fre a l’hemorràgia» dels desnonaments i a fer una inversió «molt més alta» en habitatge públic.

Al marge dels pressupostos, els cupaires també lamenten que en l’eix nacional s’hagi «normalitzat» la situació política, la relació amb l’Estat i «l’estancament del conflicte». En aquest sentit, Reguant va dir ahir que l’esmena als comptes és també una «esmena al rumb» d’un Govern que «no està treballant per generar condicions per l’autodeterminació».

Per tot plegat, el Govern ha «suspès» segons la CUP en el primer mig any de legislatura, tot i que no considera que l’acord, ara per ara, estigui trencat. Per a la CUP, això sí, hi ha una alternativa que passa per «enfortir els serveis públics, guanyar terreny als oligopolis de l’energia, l’aigua i l’habitatge i avançar cap a la independència».

«JxCat i ERC han d’aclarir si aposten pel referèndum i fins que això no es resolgui, generar més taules no resoldrà la qüestió», afegia ahir la diputada en la compareixença posterior a la reunió de la COP de la CUP, tot reclamant un «canvi radical» per fer possible l’entesa amb ells: «En el gir a l’esquerra i l’horitzó independentista ens hi trobaran», va concloure.

El debat de les esmenes als pressupostos comença dilluns a les 2 del migdia.