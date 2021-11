El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Sànchez, va avisar ahir el PSC que una possible abstenció o suport als pressupostos no «desmuntarà» la majoria independentista. A la seva primera convenció municipalista del partit a Badalona, Sànchez va dir que «ningú tingui somnis humits de votar els pressupostos o abstenir-se pensant-se que desfarà la majoria independentista» a Catalunya. Segons el secretari general, el seu partit seguirà lleial al mandat del 14-F i a la majoria del 52%.

El secretari general va dir que si finalment s’assoleix un acord per tirar endavant els pressupostos es podrà dir «alt i clar» que ha estat gràcies al treball de Junts per Catalunya. «Que ningú dels 125 escons del Parlament cregui que votant desmuntarà la majoria independentista que el 14F la ciutadania va decidir donar al Parlament», va afegir. Sànchez va dir que són uns bons pressupostos i que aquells que han presentat esmena a la totalitat ho han fet «amb voluntat de desgast».

Sànchez va defensar que Giró ha fet que Catalunya tingui un projecte de pressupostos «digne» que pot garantir que Catalunya comenci a trobar una sortida a la pandèmia. Va dir que fa setmanes que es reuneix amb la CUP, que el seu partit s’hi ha «deixat la pell» i que per ells «no ha quedat». «Vam fer un últim esforç malgrat que ja havien presentat esmena a la totalitat», va dir Sànchez, quan encara no havia transcendit la ratificació de la CUP a l’esmena a la totalitat.