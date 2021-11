El Govern espanyol no es planteja aprovar noves restriccions tot i l’augment en la incidència del coronavirus, a diferència del que acaben de fer altres països de l’entorn europeu, com Àustria i Alemanya per als no vacunats, on aquesta sisena onada està sent molt més violenta que aquí, entre altres motius perquè tenen percentatges de vacunació més baixos que el d’Espanya, on el 89% de la població de més de 12 anys ja té la pauta completa. Pedro Sánchez va deixar clar ahir que no hi haurà cap canvi de rumb, tot i l’augment de la transmissió del coronavirus.

«Confiem en la nostra estratègia: es diu màscara i vacunació. Així és com mantindrem a ratlla el virus», va assenyalar el cap de l’Executiu a Las Palmas, durant la inauguració del congrés de PSOE canari. Sánchez també va incidir que la situació actual d’Espanya enfront de la pandèmia era inconcebible durant la tardor passada. «Si fa un any ens pregunten com estaríem avui, no ens ho hauríem imaginat», va dir.

Poc abans, durant una reunió amb empresaris, Sánchez va anunciar que el pròxim Consell de Ministres aprovarà una «inversió històrica» de 615 milions d’euros en Plans de Sostenibilitat Turística. «Espanya és líder mundial en turisme i volem que ho continuï sent. Per això, hem d’apostar per la modernització del sector i per un turisme sostenible».

Amb el PP i el PSOE molt igualats en gairebé totes les enquestes, Sánchez intenta diferenciar-se al màxim del projecte del PP amb una reivindicació contínua de la socialdemocràcia en cadascun dels seus actes, on treu pit de les mesures que han estat aprovades des de La Moncloa.