L’escassetat de pluja que s’arrossega ha situat els embassaments de la Catalunya Central en uns nivells considerablement baixos per l’època, i a poc més de la meitat de la seva capacitat. La Baells es trobava ahir al 65,29% i la Llosa del Cavall encara marcava una xifra inferior, del 63,01%, mentre que el de Sant Ponç, que hi ha a uns quilòmetres més avall, es manté el màxim de ple possible per garantir l’abastiment a la conca del Cardener, i ahir se situava al 86,8%.

Els nivells d’aquests últims dies tant a la Baells com a la Llosa són els mínims de l’any, i s’han anat reduint progressivament tret d’alguns episodis de recuperació a començament d’estiu i amb les pluges del setembre. Tanmateix, i en comparació amb la situació que tenien ara fa un any, els nivells de tots dos embassaments són considerablement inferiors, d’entre 25 i 30 punts percentuals. En el cas de la Baells, també registra una escassetat d’aigua respecte a la mitjana de l’època en els darrers deu anys, i el mateix passa al Cardener si observem conjuntament els nivells de la Llosa i Sant Ponç. En general, hi ha uns 20 punts percentuals de diferència respecte a la mitjana de la dècada.

Davant d’aquesta situació, que és similar a la de la resta d’embassaments de les conques internes de Catalunya, l’ACA va fixar dies enrere una previsió de reserva d’aigua als embassaments del sistema Ter-Llobregat de 206 hm3 fins al març. La major part servirà per garantir les demandes urbanes, i la resta per satisfer les demandes de reg.