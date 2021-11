Una quinzena de municipis de l’Anoia es mantenen en l’estat d’alerta per sequera que l’ACA va declarar fa uns quants dies per l’escassetat d’aigua que hi ha a l’aqüífer de Carme-Capellades, i que abasteix bona part del territori. Per altra banda, municipis del nord i l’oest de la comarca, i de bona part del Bages, el Moianès i el Berguedà, es troben en situació de prealerta.

En total es preveuen cinc escenaris segons la gravetat de la situació, en què la fase d’alerta és la tercera (amb reserves d’aigua de fins al 40%), i la de prealerta és en un estadi inferior (de fins al 60%). La situació d’alerta pot comportar l’aplicació de mesures per reduir el consum i alentir el descens de les reserves, com la limitació a un màxim de 250 litres per habitant i dia, o les limitacions en el reg de jardins i zones verdes, l’ompliment de fonts ornamentals, i la neteja de carrers. En la fase de prealerta encara no hi ha mesures més enllà d’un seguiment acurat.