El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va salvar ahir la tramitació dels pressupostos catalans, gràcies al seu acord in extremis amb els comuns de Jéssica Albiach i Ada Colau, que ha irritat JxCat i que allunya la CUP de la majoria independentista que va permetre la seva investidura.

El ple del Parlament va viure ahir a la tarda el desenllaç d’una accidentada negociació pressupostària, plena de girs de guió, que va començar amb la voluntat d’Aragonès de pactar els comptes amb la CUP i que, després de la negativa de les bases cupaires a retirar la seva esmena a la totalitat, ha acabat amb un pacte amb En Comú Podem que té com a contrapartida l’aval d’ERC als pressupostos del govern d’Ada Colau a Barcelona.

Després que diumenge representants d’ERC al Govern es reunissin amb els comuns -JxCat es va negar a assistir-hi-, Aragonès va acudir a la reunió extraordinària del Govern, a primera hora del matí, amb un anunci: el seu acord pressupostari amb En Comú Podem. Amb la seva aliança amb els comuns, Aragonès aconsegueix tirar endavant els pressupostos malgrat el veto de la CUP, però es trenca la majoria independentista amb la qual va arrencar la legislatura, cosa que ha molestat els seus socis de JxCat.

En una compareixença al Palau de la Generalitat, abans d’acudir al Parlament, Aragonès va estendre la mà a la CUP per refer ponts de cara a la resta de la legislatura. Aragonès va destacar que el seu acord amb els comuns farà possible que «Catalunya tingui pressuposats en vigor l’1 de gener», encara que va insistir que «la majoria de la investidura (ERC, JxCat i la CUP) ha de continuar treballant».

La seva compareixença venia precedida d’una roda de premsa en què el líder d’ERC a l’Ajuntament de Barcelona, Ernest Maragall, havia anunciat que, assumint les seves «contradiccions», accepta ara facilitar els pressupostos de Colau, una decisió celebrada per la presidenta d’En Comú Podem al Parlament, Jéssica Albiach. «Ho hem dit sempre: els pressupostos no van d’independentistes o no independentistes. Aquí ha d’haver-hi un únic front comú que és el de la recuperació», va dir Albiach. El pacte entre Aragonès i els comuns per facilitar l’aprovació dels comptes al Parlament i a Barcelona ha incomodat JxCat, que malgrat votar en contra de les esmenes a la totalitat no es va estalviar crítiques a ERC.

La portaveu de JxCat, Elsa Artadi, va demanar una reunió amb ERC «d’urgència, al més alt nivell», per analitzar el recorregut que té el pacte d’investidura després d’est «fracasso» independentista. Ja en el debat de totalitat al Parlament, el diputat de JxCat Joan Canadell va arremetre contra un acord amb els comuns que veu com «el preludi d’un tripartit» i va advertir que no trobaran Junts «en un gir de 180 graus cap a l’autonomisme». La intervenció de Canadell va provocar l’enuig d’Aragonès i de gairebé tots els consellers d’ERC, que van abandonar l’hemicicle visiblement irritats a mitja intervenció del diputat de JxCat.

Per la seva banda, el conseller d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, va «celebrar» poder tramitar els pressupostos, encara que va lamentar que la CUP no estigui en l’acord. Giró va instar la CUP a combinar les seves «conviccions» amb sentit de la «responsabilitat» i va avisar: «Ni a ERC ni a JxCat, ningú ens pot retreure que no siguem prou sobiranistes».

La portaveu de PSC-Units, Alícia Romero, va acusar Aragonès d’«improvisar» en la negociació pressupostària i arrossegar Catalunya a la «incertesa» i la «inestabilitat» en un moment crític per a la recuperació econòmica. El portaveu adjunt de Vox al Parlament, Antonio Gallego, va acusar Giró de donar una imatge «lamentable» amb el «vodevil» de la negociació: «Que poc que ha durat la legislatura del 52 %» de vots independentistes», va ironitzar.

Després de negar-se a retirar la esmena a la totalitat, la CUP, a través de la seva diputada Eulàlia Reguant, va avisar que «qui abandona el 52% és qui pacta per darrere l’ampliació de l’aeroport o qui defensa els interessos d’unes patronals que es van posar en contra del referèndum de l’1-O».

El portaveu de Cs al Parlament, Nacho Martín Blanco, va qualificar En Comú Podem de «salvadors dels partits independentistes», mentre que el líder del PPC, Alejandro Fernández, va acusar el Govern d’«irresponsable i frívol» pel seu «espectacle» negociador.

ERC aprovarà els pressupostos de Colau a Barcelona ERC de Barcelona, amb el seu cap de files i diputat republicà al Parlament, Ernest Maragall, al capdavant, va anunciar que permetrà l’aprovació dels pressupostos del govern de l’alcaldessa Ada Colau, després de l’anunci del pacte entre el president, Pere Aragonès, amb els comuns pels comptes de la Generalitat. Segons Maragall, En Comú Podem ha posat l’aprovació del pressupost municipal com a condició per poder tirar endavant els comptes del Govern català i, «assumint la contradicció que això suposa», ERC de Barcelona ha acceptat la condició «per l’interès general del país». Amb tot, Maragall no va voler confirmar si votarà el pressupost de Colau favorablement o només s’abstindran. El republicà, que va comparèixer amb els seus regidors al Parlament de Catalunya, va criticar que els comuns hagin posat Barcelona i el pressupost municipal a la taula de negociació dels comptes de Catalunya. Però, tot i això, va defensar el canvi de criteri d’ERC per aquest «interès general del país». Segons va dir, els comuns han «sucursalitzat» Barcelona i han situat la ciutat i els seus comptes com una peça de negociació. «No és la nostra manera de fer les coses», va admetre, expressant la seva convicció crítica amb les polítiques de «canvi de cromos». «El vot que facilitarem té a veure amb el que succeeix en aquesta cambra, que no és ni menor ni indiferent», va destacar des del Parlament, i va afegir que els pressupostos del Govern són «transformadors» i estan compromesos «amb l’equitat». Per contra, Maragall va aclarir que tot i que facilitaran l’aprovació dels pressupostos de Colau al ple municipal de desembre els republicans segueixen convençuts que aquests no tenen «l’orientació» que necessita la ciutat. Per això, va reiterar que assumeixen la «contradicció», ja que la setmana passada van votar en contra la tramitació inicial dels comptes, que va ser possible finalment gràcies al vot favorable de Barcelona pel Canvi. Preguntat per l’impacte de les negociacions en el si de la coalició amb JxCat al Govern, Maragall va indicar que ERC en surt «reforçada». «És obvi que no podem estar conformes amb l’evidència de gesticulacions i tacticismes diversos», va afirmar.