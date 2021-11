El Tribunal Superior de Justícia del País Basc no ha autoritzat el Govern basc a implantar l’exigència del «passaport covid» per accedir a locals d’oci nocturn i restaurants amb menjadors per a més de 50 persones, per la restricció de drets que suposaria. L’Executiu basc volia que amb una incidència superior als 150 casos per 100.000 habitants en 14 dies calgués mostrar el certificat per accedir a aquest tipus d’establiments. La resolució del Superior publicada ahir dona diversos arguments per negar el passaport.