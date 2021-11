El diputat de la CUP Pau Juvillà va al·legar que com a regidor de Lleida no era responsable de garantir la neutralitat institucional, i per això el 2019 no havia retirat els llaços grocs del despatx del seu grup a l’ajuntament en període electoral per no autocensurar-se ni lesionar la seva llibertat ideològica.

Al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va quedar ahir vist per a sentència el judici a Juvillà, actual secretari tercer de la Mesa del Parlament, per a qui la Fiscalia demana vuit mesos d’inhabilitació per no fer cas dels requeriments de la Junta Electoral perquè retirés els quatre llaços grocs de les columnes del despatx de la CUP a la Paeria a les eleccions generals d’abril del 2019, quan era regidor. Al judici, l’advocat de Juvillà, Carles López, va marcar distàncies entre aquest procés i el que va acabar inhabilitant l’expresident Quim Torra -per no retirar una pancarta a favor dels presos del procés al Palau de la Generalitat- perquè considera que el regidor anticapitalista no era una autoritat que estigués obligada a garantir la neutralitat institucional. Si es volia garantir la neutralitat institucional a l’ajuntament de Lleida, la Junta Electoral ho hauria d’haver requerit a l’alcalde -llavors el socialista Àngel Ros-, ja que així no es comprometia la llibertat ideològica d’un partit ni se l’obligava a autocensurar-se, va dir l’advocat.