La Generalitat no recorrerà l’absolució dels tres independentistes del grup dels 9 de Lledoners, per als quals va arribar a demanar un any i mig de presó, acusats de lesionar tres mossos d’esquadra en una protesta contra el trasllat a Madrid dels presos del procés el 2019. Segons fonts del Govern català, els serveis jurídics de la Generalitat han decidit no interposar recurs contra la sentència de la titular del Jutjat Penal número 3 de Barcelona, que el 19 de novembre va acordar absoldre per falta de proves els tres acusats per a qui la Fiscalia i el Govern van mantenir l’acusació després del judici als 9 de Lledoners. A la sentència, la jutgessa va concloure que no s’ha pogut provar les agressions als mossos, ja que en la vista els agents no els van poder identificar.