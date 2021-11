El Govern central ha aconseguit lligar els pressupostos del 2022 amb el suport d’ERC, que hi vota a favor després d’aconseguir que l’Executiu assumís que la nova llei audiovisual inclogui una quota del 6% perquè el contingut ofert per les plataformes audiovisuals estigui en les llengües cooficials.

Aclarida la via dels pressupostos, el Govern estatal s’assegura la legislatura, excepte que hi hagi sorpreses, perquè podria tirar endavant amb aquests comptes fins a les pròximes eleccions generals, previstes per al 2023.

Després que els republicans catalans hagin inclinat finalment la balança cap al sí, els comptes públics ja disposen dels vots afirmatius de 181 diputats: PSOE (120), Unides Podem (34), ERC (13), EH Bildu (5), PdeCat (4), Més País (2), Compromís (1), PRC (1) i ara Nova Canàries (1).

Queda 1 dia, fins demà, quan s’acaben les votacions pressupostàries, perquè el Govern pugui sumar-hi el PNB (6), que és molt prop d’arribar a un acord, Terol Existeix (1) i potser també Coalició Canària (1).

En contra, i a part del PP (88), Vox (52) i Ciutadans (9), estan confirmats els nos de la CUP (2), UPN (2) i Fòrum Astúries (1), i tot apunta al fet que també Junts (4) els rebutjarà. A més, el BNG ha assegurat la seva abstenció.

La negociació per assegurar-se el vot dels independentistes catalans ha estat molt complicada, segons van assenyalar fonts d’ERC, que van estar fins passades les tres de la matinada tractant de tancar l’acord pressupostari, que s’encallava en la llei audiovisual.

Fins i tot hi va arribar a intervenir la ministra d’Economia, Nadia Calviño, i, al final, ERC va aconseguir la quota del 6% encara que des del principi lluitava pel 7,5%.

A més de posar damunt la taula les quotes per a les produccions en català, gallec i basc, ERC va batallar, fins a l’últim moment i sense èxit, perquè es tanqués la comissaria de Policia Nacional de Via Laietana, a Barcelona, una mesura que ha inclòs en les seves esmenes a la llei de memòria democràtica, però que ha volgut negociar en paral·lel als pressupostos.

El portaveu d’ERC, Gabriel Rufián, que va comparèixer en roda de premsa amb la portaveu d’EH Bildu, Mertxe Aizpurua, per concretar els detalls de l’acord aconseguit, va recalcar diverses vegades que han hagut d’obligar l’Executiu a acceptar la quota del 6% per a les produccions en les llengües cooficials a canvi de donar suport als pressupostos: «El PSOE no fa, se l’obliga a fer», va subratllar insistint que es tracta d’un acord de mínims que esperen millorar les pròximes setmanes.

Pel que fa a l’Executiu, la ministra portaveu, Isabel Rodríguez, va celebrar l’acord aconseguit amb ERC, que permet posar en marxa uns comptes que donen resposta a les necessitats de transformació econòmica, de protecció social, d’ocupació de qualitat i de cohesió territorial que necessita el país després de la pandèmia.

Per a la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, és un motiu de tranquil·litat i a més es torna a consolidar una majoria «més que solvent» per continuar treballant des d’ara fins que s’acabi la legislatura.

El PP, que va estat molt dur al llarg de tot aquest temps contra els pressupostos perquè els considera una cessió davant els hereus d’ETA i els separatistes, va dir de l’acord audiovisual que s’està utilitzant una llei de tot un sector per negociar i enfortir un projecte «identitari i independentista», segons el seu portaveu, Cuca Gamarra.

Altres acords assolits per ERC són la jubilació anticipada dels Mossos i els agents rurals i el traspàs de Rodalies a la Generalitat, que s’iniciarà a finals d’aquest mes de novembre, entre d’altres.

D’altra banda, el PDeCAT també ha aconseguit incloure als comptes estatals obrir els fons europeus a entitats sense ànim de lucre que prestin serveis sociosanitaris i no siguin de titularitat pública i el seu acord, que consta d’unes 40 esmenes, inclou, entre d’altres, millores en matèria cultural, amb nous esdeveniments dins del programa de mecenatge, i altres inversions territorials, entre les quals hi ha el Mil·lenari de Montserrat 2025.