El Tribunal d’Apel·lació de Gant decidirà el 28 de desembre sobre l’extradició el raper mallorquí Josep Miquel Arenas, àlies Valtònyc. En sortir d’una vista ahir, l’advocat del cantant, Simon Bekaert, es va mostrar optimista i confia que els magistrats rebutjaran l’entrega a Espanya, que el reclama per una condemna a tres anys i mig de presó per les lletres de les seves cançons. La defensa diu que no s’acceptarà l’extradició pels delictes d’enaltiment del terrorisme i injúries a la corona i creu que tampoc s’admetrà per les amenaces. Amb tot, els lletrats van demanar al tribunal que, en cas que això passi, permeti a Valtònyc complir la condemna a Bèlgica.

«M’estimo més quedar-me aquí a Bèlgica perquè l’Estat espanyol té condemnes per tortures a les presons [...]. Per seguretat m’estimo més quedar-me aquí», va dir en una atenció als mitjans a la sortida de la vista. Segons va explicar Valtònyc, la fiscalia hauria admès que no es pot fer una extradició per enaltiment del terrorisme ni injúries a la corona, però hauria deixat «la porta oberta» a una entrega per amenaces, que equivaldria a uns sis mesos de presó.

De totes maneres, tant Valtònyc com els seus advocats esperen que Bèlgica rebutgi definitivament l’euroordre: «El tribunal belga no té un odi ideològic cap a la gent d’esquerra, com l’espanyol, i dirà que no cal anar a presó». «No oblidem que jo estic aquí per les meves cançons», va remarcar el raper mallorquí.