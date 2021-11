La jutgessa que investiga l’expresident del Parlament Roger Torrent i els membres sobiranistes de la seva Mesa (entre els quals, l’alcaldessa de Sant Vicenç, Adriana Delgado) s’ha ratificat en la seva decisió de detenir l’exdiputat de JxCat Josep Costa perquè era una mesura «proporcionada» i l’«única possible» per garantir que comparegués davant el tribunal. En un acte, la magistrada del TSJC Maria Eugènia Alegret desestima així el recurs que Costa va presentar contra l’ordre de detenció i posada a disposició judicial que va dictar el 27 d’octubre per portar l’exdiputat davant el tribunal, després que la plantés quan el va citar a declarar com a investigat el 15 de setembre. Costa, com la resta e companys de Mesa, van ser citats pel TSJC arran d’una querella de la Fiscalia per desobediència al Constitucional per tramitar dues resolucions a favor del dret a l’autodeterminació i de reprovació de la monarquia.