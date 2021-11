Els líders del PP, Pablo Casado, i Vox, Santiago Abascal, van participar ahir a la primera de les mobilitzacions que els sindicats policials han convocat per protestar contra la reforma de la llei de seguretat ciutadana, anomenada pels seus crítics com a «llei mordassa». Representants sindicals de la Guàrdia Civil i de tots els cossos policials, excepte els Mossos, i agents en dia lliure van anar al migdia a les portes de les diferents delegacions i subdelegacions del Govern. A Madrid la concentració va adquirir més caire polític, en fer-se presents els dos líders de la dreta que pugnen per capitalitzar la protesta. Més de 160.000 policies i guàrdies civils, 17.300 mossos, 7.000 ertzaines i milers d’agents de la Policia Foral navarresa i policies municipals estan cridats aquesta setmana a la protesta. A Interior i a les cúpules de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil hi ha preocupació per l’espiral de «politització» -va qualificar una font ministerial- dels uniformats.