L’exconseller d’Acció Exterior Raül Romeva es va desmarcar ahir davant la jutge de la subvenció de 40.000 euros que va adjudicar sense concurs a una plataforma d’entitats catalanistes, un expedient que afirma es va limitar a signar però que va ser avalat per informes de la Intervenció General.

Romeva, indultat des del juny de la condemna de 12 anys de presó que li va imposar el Suprem, va declarar com a investigat davant la titular del jutjat d’instrucció número 18 de Barcelona, que indaga si el Govern va malversar fons públics en la internacionalització del procés mitjançant contractes a dit i arbitraris. L’exconseller va acudir als jutjats abrigallat per la plana major d’ERC -a més de càrrecs de la CUP i JxCat. Concretament, la jutge investiga Romeva per una subvenció directa de 40.000 euros que el seu departament va atorgar a FOCIR, una entitat que agrupa diferents entitats dedicades a la projecció internacional de Catalunya i que era beneficiària d’ajudes públiques des de feia anys, en l’etapa de govern d’Artur Mas. La jutge creu que Romeva va adjudicar la subvenció a FOCIR sense que estiguessin justificades les raons de la no concurrència pública, però l’exconseller va adduir que ell no va entrar a valorar si aquest tipus d’ajudes havia de concedir-se de forma directa. Segons la seva versió davant la jutge, l’adjudicació de la subvenció comptava amb informes previs de la Intervenció General de la Generalitat que l’autoritzaven i un de posterior de fiscalització que es va emetre quan ell ja era a la presó esperant judici pel procés.

Junqueras critica l’ús dels tribunals per imposar voluntats

El líder d’ERC, Oriol Junqueras, va advertir ahir que hi ha partits polítics que no guanyen eleccions i aprofiten que tenen «amics» en els àmbits dels aparells de l’Estat, com els tribunals, «per intentar imposar la seva voluntat a la ciutadania», la qual cosa al seu judici «violenta la democràcia». Junqueras es va referir a la politització dels tribunals en unes declaracions a la Ciutat de la Justícia de Barcelona, on va acompanyar a declarar l’exconseller Raül Romeva.