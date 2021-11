«Atrevir-se a més progrés. Aliança per la llibertat, la justícia i la sostenibilitat». Aquest és el títol de l’acord de govern presentat ahir pels socialdemòcrates de l’SPD, els ecologistes dels Verds i els liberals de l’FDP. Gairebé dos mesos després de les eleccions federals, els tres partits han aconseguit tancar un document de 177 pàgines que ha de ser la base per a una fórmula de govern social-liberal, popularment coneguda com a coalició semàfor a Alemanya pels colors dels tres partits -vermell, verd i groc-.

L’acord és històric per molts motius: en primer lloc deixarà enrere 16 anys de Govern ininterromput dels conservadors de la CDU-CSU i posarà fi a l’era Merkel, encara cancellera en funcions; en segon, serà el primer Govern conformat per aquests tres partits a nivell federal a la història del país; i, finalment, tornarà a la cancelleria un socialdemòcrata. El candidat de l’SPD, Olaf Scholz, veu complert el seu objectiu de presentar un acord de govern abans de finals d’any. L’encara ministre de Finances en funcions podria ser investit com a cap de Govern la segona setmana de desembre. El pacte arriba, a més, en un moment en què Alemanya necessita mesures urgents per fer front a la quarta onada de la pandèmia. La interinitat de l’actual Govern fa més complicat prendre decisions ràpides i efectives per fomentar la vacunació -relativament baixa en certs contextos de la UE- i frenar els contagis.