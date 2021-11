El centre de Barcelona clama contra la violència masclista

Partits i entitats van donar cobertura ahir a la tarda a Barcelona a la manifestació feminista convocada en el marc del Dia Mundial per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones i van demanar accions contundents per acabar amb la violència masclista.

Representants d’ERC, JxCat, el PSC o els Comuns van ser presents a l’acte i van fer proclames perquè s’acabi un tipus de violència que, des del començament d’any, porta 12 víctimes mortals a Catalunya i des del 2003 1.118 arreu de l’Estat. Les estadístiques marquen, també que hi ha una violació cada quatre hores o que cada dia tres dones pateixen abusos sexuals. Els partits van reclamar més polítiques i més recursos per combatre el que consideren «una xacra social».

Una de les representants polítiques present a la manifestació va ser l’expresidenta del Parlament Carme Forcadell, que va considerar «insuportable» que en el que va d’any hi hagi hagut dotze «feminicidis» a Catalunya. Al seu parer una societat no és «veritablement democràtica» fins que les dones no poden sortir al carrer «amb la mateixa llibertat i seguretat que els homes».

De la seva banda, Sonia Guerra, secretària de polítiques feministes del PSC va lamentar que «cada quatre hores hi ha una violació», un fet «completament intolerable». Guerra considera que per combatre aquesta situació calen eines i en aquest sentit va recordar que PSOE i Podem han arribat a un acord per renovar el pacte d’Estat contra la violència masclista. Una altra eina que va destacar és l’anomenada llei del només sí és sí. Una i altra ha de contribuir a que les dones «puguin viure segures a casa seva i a l’espai públic». Guerra va lamentar, però, que PP i Vox hagin presentat esmenes a la totalitat d’aquesta llei.

Guerra també va recordar que el PSC exigeix al Govern que faci el pacte català contra la violència masclista. «Es va comprometre a fer-ho fa tres anys a proposta del PSC i encara no s’ha reunit la comissió per poder començar a treballar», va lamentar Guerra, que va recordar que des del 2003 hi ha hagut 1.118 dones assassinades.

Des de les files de Junts per Catalunya Elsa Artadi va afirmar que aquest any torna a ser necessari una manifestació feminista perquè «segueixen havent-hi dones assassinades, violades, perseguides». I va afegir: «És la realitat de la societat on vivim, sorda a una realitat terrible, que mata dones només pel fet de ser dones». Artadi va admetre que el feminisme ha fet avenços «molt importants» per la igualtat de dones i homes, però va subratllar que «cal denunciar l’estancament en la lluita contra les violències masclistes». Artadi va lamentar que «la realitat que vivim és la realitat de les manades», alhora que va subratllar que «els perpetradors són gent molt jove». Per això va afirmar que les noves generacions «no tenen una societat més segura que la que vam tenir nosaltres», tot fent ús de les estadístiques que indiquen que «el 35% de les dones joves a Catalunya declaren que en el darrer any han patit una agressió de violència masclista». Un escenari que fa opinar a la representant de JxCat que «estem retrocedint. Les víctimes són cada vegada més joves. Tenim una societat que no ens protegeix i no ens cuida».

Per a la diputada d’En Comú Podem i portaveu de Feminismes del partit, Susana Segovia, «calen mesures, fets». Al seu parer és «fonamental» combatre les violències masclistes «des de l’educació i la sensibilització». En el cas de Catalunya, Segovia ha instat a «desplegar les eines» que ja existeixen, eines legals «molt importants». Però alhora va advertir que «per a tot això calen recursos».

Finalment, Neus Moreno, membre de Novembre Feminista, un dels col·lectius organitzadors de la manifestació que es va celebrar ahir a Barcelona, va denunciar «totes les violències» que pateixen les dones, «no només feminicidis i agressions sexuals. També violència institucional o econòmica». Alhora va fer una crida a les administracions, que al seu parer «no estan fent prou», perquè «compleixin amb el seu deure d’acompanyar, fer prevenció i reparar les dones que pateixen violència». Moreno també va advertir que les agressions sexuals són un tema «sagnant» a Catalunya, i va subratllar que les estadístiques indiquen que «tres dones al dia pateixen situacions d’aquest tipus». Per això considera que les dones estan «en una situació de manca de drets i de llibertat».

Creix el nombre de denuncies

Els Mossos d’Esquadra han detingut o denunciat 108 menors d’edat per violència masclista el 2021, un 63,6% més respecte al 2020 (66) i un 3,8% més respecte al 2019 (104). En general, les denúncies per violència de gènere augmenten, amb un total d’11.407, un 7,9% més que fa un any i un 2,7% que en fa dos. «El 2020 va estar marcat per la pandèmia i per moltes dificultats de les dones per denunciar. Van quedar invisibilitzades moltes situacions de violència i creiem que la tendència a l’alça significa una recuperació de la confiança a demanar ajuda a la policia», va dir ahir la cap de la Unitat Central d’Atenció i Seguiment de la Víctima, la caporala Andrea Garcia.

La caporala Garcia explica que era «previsible» que les denúncies per violència masclista augmentessin després que la pandèmia contribuís a ocultar les agressions. El 2020 els Mossos van instruir 10.567 denúncies per violència de gènere i el 2021, 11.103.

El centre de Barcelona clama contra la violència masclista

Milers de persones es van manifestar ahir al vespre a Barcelona contra les violències masclistes. La mobilització, que recorre el passeig de Gràcia, va ser convocada pel moviment Novembre Feminista, col·lectiu de Ca la Dona, i s’hi van sumar altres entitats i partits. Les manifestants van cridar contra la «justícia patriarcal», que «revictimitza» les dones agredides, i van entonar missatges com «Si ens toquen a una, ens toquen a totes».