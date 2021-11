La lava que flueix del volcà de la Palma ha creat una nova colada que ha arribat al cementiri de Las Manchas i una planta fotovoltaica i que genera preocupació perquè destrueix tot el que troba al seu pas en una zona de cases disperses i terrenys de cultiu.

El director tècnic del Pla Especial de Protecció davant Risc Volcànic de Canàries (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, va afirmar en la roda de premsa posterior a la reunió dels comitès científic i tècnic que la nova colada va sorgir a primera hora d’ahir al matí i discorre paral·lela a la dècima.

És «una mala notícia» perquè el nou riu de roca fosa discorre per zones «no trepitjades» anteriorment per la lava «i està destruint el que troba al seu pas, ha superat el cementiri de Las Manchas» i ha discorregut amb bastanta velocitat, encara que posteriorment ha alentit la seva marxa perquè s’està tornant viscosa. Això és conseqüència del material que ha arrossegat al seu pas per zones de molta concentració urbana, i dispersa, la qual cosa l’ha frenat a uns 25 metres per hora, molt diferent «al ritme més elevat del matí, amb una lava que emergeix probablement de bastanta profunditat, molt calenta i fluida», va dir Morcuende. Científics i tècnics estan monitorant aquesta colada perquè «és preocupant», ja que comença a entrar en una zona de forta pendent. A més, els científics han constatat un augment de la taxa d’emissió amb increment de la ramificació de canals làvics.