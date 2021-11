Dirigents de Vox, Cs i el PPC van reivindicar ahir a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) la «llibertat d’expressió» en un acte organitzat per l’entitat juvenil constitucionalista S’ha Acabat! davant les protestes d’estudiants que va aixecar la seva presència a la universitat.

Els representants de les tres formacions van coincidir a dir que el constitucionalisme no ha de «cedir espais», i van posar com a exemple l’acte a la UAB. El portaveu adjunt de Vox al Parlament, Antonio Gallego, va dir que la formació hi havia anat a «defensar la llibertat» i «la unitat d’Espanya». Per la seva banda, el líder de Cs al Parlament, Carlos Carrizosa, va dir que la seva presència buscava demostrar «que no tenen por» i que no cedeixen «espais públics als totalitaris a Catalunya». I el líder del PPC, Alejandro Fernández, va agrair als Mossos la seva presència a l’acte i la seva feina, i va advertir que no té «por a ningú» ni acceptarà «que ningú imposi» on parlar: «Enfront dels energúmens, cridarem visca la llibertat!».

Més d’un centenar d’estudiants es va concentrar a les portes de l’acte de S’ha Acabat! i van llançar pots de fum contra el cordó d’antidisturbis dels Mossos que el protegia, cosa que va generar moments de tensió.