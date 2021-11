El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va reivindicar ahir «la majoria independentista del 52%» aconseguida en les últimes eleccions, que, va assegurar, «no ha desaparegut encara que no s’hagi vist reflectida als Pressupostos de la Generalitat del 2022».

En una roda de premsa d’estudiants de periodisme realitzada al campus Poble Nou de la UPF, el president Aragonès va haver de respondre a la pregunta de «per què serveix la majoria del 52% si els partits independentistes no es posen d’acord en l’estratègia davant l’Estat, als Pressupostos, i en projectes com l’ampliació de l’aeroport, o els Jocs Olímpics d’hivern?». Segons el president de la Generalitat, «hi ha una majoria independentista que no desapareix encara que no s’hagi vist reflectida als Pressupostos», si bé va reconèixer que «falta una estratègia compartida» entre els partits que van votar la seva investidura, que són ERC, JxCat i la CUP. També vaadmetre de forma implícita que ERC està sola pel que fa a l’aposta per la taula de diàleg entre governs, ja que ni JxCat ni la CUP la secunden de forma decidida.

Va afirmar, no obstant això, que «obrir un procés negociador amb l’Estat, en el qual sigui possible plantejar l’autodeterminació i una llei d’amnistia, és una proposta concreta, i encara que segurament presenta moltes dificultats, és la que tenim» a ERC i ell mateix. «Sempre he dit que si hi ha una altra proposta concreta que sigui viable estem disposats a discutir-la», va afegir, però davant l’absència d’alternatives, considera que «la negociació amb l’Estat és imprescindible per aconseguir la independència».

Aragonès va explicar als estudiants que també «és molt rellevant l’objectiu d’enfortir les majories socials» que donen suport a l’autodeterminació, així com impulsar «projectes econòmics adaptats a requisits ambientals, i a la reindustrialització digital i verda». «Són propostes que havíem acordat amb la CUP», va puntualitzar abans de recordar que amb la formació anticapitalista «tenim acordat que hi ha un marge de dos anys per explorar la via del diàleg, i jo respectaré aquest termini». «D’aquí a dos anys avaluarem els resultats de la taula de negociació amb l’Estat», va indicar abans de recordar també que en els acords d’investidura «Junts reconeix la necessitat d’explorar el diàleg».

Segons el president, «si cal afrontar contradiccions» pel que fa al procés negociador amb l’Estat, ell està disposat a assumir-les, però és molt important conèixer «quina proposta té l’Estat per a Catalunya». «Hi ha posicions molt allunyades, és cert, però es valoraran totes les propostes, perquè en la taula es pot parlar de tot», ha recalcat el president català.

Pel que fa a la sentència del Tribunal Suprem que obliga al fet que un 25% de classes siguin en castellà, Aragonès va anunciar que a l’inici de l’any convocarà el Pacte Nacional per la Llengua a fi de buscar el màxim consens entorn de la normalització del català en àmbits com l’educació o els mitjans audiovisuals. «L’actual model s’ha de perfeccionar però en el sentit contrari del que diu el Tribunal Suprem» perquè «els objectius que es van fixar quaranta anys enrere no s’han aconseguit».