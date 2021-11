La gran demanda del passaport covid en les últimes hores, més de 300.000, va bloquejar ahir la web i molts ciutadans no van poder obtenir el certificat per poder entrar a bars, restaurants i gimnasos. Amb tot, el certificat seguirà sent obligatori per entrar a l’oci nocturn com fins ara. El conseller de Salut, Josep Maria Argimon, va explicar que dilluns es tornarà a revisar la situació per decidir quan es torna a implantar l’obligació.

«L’eina funciona, no ha sigut precipitat (ampliar l’ús del certificat), però sí que hem d’analitzar què ha passat des d’ahir a la nit fins avui amb aquest tràfic intens», va afirmar ahir el conseller de Salut, Josep Maria Argimon, Dijous es van emetre 174.300 certificats i ahir uns 140.000 més. En els últims quatre dies, la xifra arriba als 707.000 certificats.

Durant una atenció als mitjans, a Vic, Josep Maria Argimon va dir que «no té sentit» mantenir la mesura si no s’ha pogut garantir la descàrrega el primer dia que entrava en vigor l’ampliació i va detallar que es donen de temps fins dilluns a la tarda per analitzar les causes dels problemes tècnics alhora que no va descartar «reforçar » el servei

El titular de Salut va demanar «paciència» als ciutadans i que aprofitin el cap de setmana per descarregar-se el document. També va demanar que no vagin als Centres d’Atenció Primària (CAP), on ahir al matí ja hi havia cues per demanar-ho en paper, ni tampoc trucar al 061 com ja s’havia detectat.

Catalunya registra més de 1.200 nous contagis diaris i quatre morts per covid de mitjana al dia, la qual cosa està fent augmentar considerablement els ingressos hospitalaris, que freguen ja els 600, i els pacients greus a les UCIs, que ja superen els 130. Els ambulatoris van superar dijous les 10.000 visites diàries relacionades amb la covid-19, cosa que no passava des del passat 23 d’agost, i la positivitat ja se situa en el 5,26% de les proves diagnòstiques.