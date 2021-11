El president del PP, Pablo Casado, va defensar ahir «la llengua i la unitat nacional» i va reivindicar que es posi fi «al revisionisme absurd» de la història i els senyals d’identitat.

En una roda informativa a Logronyo, va al·ludir a la recent sentència del Tribunal Suprem (TS) que obliga a impartir a Catalunya, com a mínim, el 25% de les matèries educatives en castellà. «Això no és gaire demanar, ja que el castellà és la llengua oficial que la Constitució espanyola diu que tots tenim el deure de conèixer i el dret a usar, per la qual cosa els nostres fills han de ser ensenyats en castellà», va recalcar.

Casado ha lamentat que la Generalitat ja hagi anunciat que incomplirà aquesta sentència i, «covardament», a més, insta els professors a incomplir-la, mentre que el Govern de Pedro Sánchez va dir que «no forçarà a aplicar» aquesta sentència del TS.

Per aquest motiu, va indicar que aprofitaria la seva presència a La Rioja per visitar el monestir de San Millán de la Cogolla, que és considerat el «bressol dels primers escrits en espanyol» i de la llengua que és actualment «la més apresa després de l’anglès i la més parlada després de l’anglès i del xinès».