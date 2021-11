Una manifestació policial ha recorregut aquest dissabte el centre de Madrid contra la reforma de la 'llei mordassa'. Milers de persones (150.000, segons l'entitat convocant Jusapol, i 20.000, segons la delegació del govern) han marxat per exigir al govern de Pedro Sánchez que no modifiqui la Llei 4\/2015 de Seguretat Ciutadana. "Ens sembla un profund error afrontar una reforma d'aquesta magnitud d'esquena als cossos i forces de seguretat a Espanya. Una llei d'aquest tipus hauria d'assegurar les bases d'una societat més segura i lliure davant a comportaments incívics i fa tot el contrari, afavoreix el delinqüent", ha carregat el manifest de Jusapol. La manifestació ha comptat amb el suport dels màxims dirigents de PP, Cs i Vox.

El líder del PP, Pablo Casado, ha mostrat el seu suport a la protesta policial i ha reiterat que, si s'aprova la reforma de la Llei de Seguretat Ciutadana, la portaran d'immediat al Tribunal Constitucional. "Un govern que excarcera delinqüents i deixa tirats a Policia i Guàrdia Civil no mereix gaire més temps", ha etzibat Casado. "L'executiu de Sánchez no sap posar ordre ni garantir la llibertat i la democràcia. Per això ha de deixar pas a algú altre que en sàpiga", ha apuntat el president del PP, que ha lamentat que la reforma de la 'llei mordassa' deixi els agents policials "sense poder actuar, ni multar, ni saber on hi ha manifestacions ni utilitzar material de protecció". "Cada dia quatre agents són agredits i això és insuportable", ha recordat Casado.

"Marlaska està molt ocupant apropant presos etarres i fa temps que hauria d'haver dimitit", ha carregat el líder del PP. "Ja està bé de protegir els delinqüents i de desprotegir les forces i cossos de seguretat de l'Estat", ha afegit la presidenta de Cs, Inés Arrimadas, que tampoc ha faltat a la manifestació policial. "Estem aquí per representar el sentir majoritari de la ciutadania, que està més amb els servidors públics que amb els que els ataquen", ha apuntat Arrimadas. "És impensable que aquesta reforma s'aprovi amb els vots de Bildu, de Podem, dels separatistes i de tots els que sabem que tenen moltíssims condemnats per delictes gravíssims", ha reflexionat en veu alta la líder de Cs.

"El que està fent aquest govern és empitjorar la llei i desprotegir més els policies. Sánchez s'està deixant portar per Bildu, Podem i ERC que, com tot el món sap, l'únic que volen és que la policia sigui sempre la dolenta", ha conclòs Arrimadas.