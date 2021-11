El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ha volgut traslladar un missatge a la ciutadania arran de l'augment de la incidència de la covid-19 a l'Estat i l'aparició de la variant òmicron. "El govern d'Espanya treballa amb la màxima coordinació amb els estats membres i la Comissió Europea. I treballem per prendre les decisions amb la màxima celeritat", ha apuntat Sánchez aquest dissabte en l'obertura del 12è Congrés Autonòmic del PSOE de Castella i Lleó. En paral·lel, el president espanyol ha reclamat igualment "responsabilitat i solidaritat" a la població per vacunar-se i utilitzar la mascareta. Sánchez també ha aprofitat per carregar contra una dreta que dibuixa una Espanya "a imatge seva": "Trista, sense idees i en bancarrota".

"En aquests temps d'incertesa, l'estabilitat és més necessària que mai", ha assegurat el president del govern espanyol, que ha tret pit dels 12 acords amb els agents socials, les 18 conferències de presidents o de l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) amb l'aval d'onze partits. "Si alguna cosa queda clara, és que Espanya necessita recuperació i la recuperació necessita estabilitat. I qui dona estabilitat a Espanya és el Partit Socialista, l'únic partit", ha reblat Sánchez, que ha tornat a posar d'exemple la "recepta socialdemòcrata". "Nosaltres no oblidem mai a qui servim i per a qui governem: existim per la pujada del Salari Mínim Interprofessional, per revaloritzar les pensions i per crear l'Ingrés Mínim Vital", ha enumerat el president espanyol. Dues noves 'descentralitzacions' a Sòria i Segòvia"En definitiva, els socialistes governem per a les àmplies majories socials d'aquest país.

En canvi, em pregunto a qui defensa el PP, que ha votat en contra de l'IMV, la pujada de l'SMI, la revalorització de les pensions i la llei de l'eutanàsia", s'ha preguntat en veu alta Sánchez, que ha defensat de nou la seva aposta per la descentralització i la solidaritat territorial. De fet, el president espanyol ha anunciat dues noves 'descentralitzacions' d'organismes estatals. Es tracta del Centre Nacional de Fotografia -que anirà a parar a Sòria- i el Centre d'Innovació i Tecnificació d'Alt Rendiment de la Formació Professionals, que tindrà la seva seu a Segòvia. "La nostra meta és oferir un horitzó de progrés i benestar social a tots els nostres compatriotes, visquin o visquin. Cal reforçar la solidaritat interterritorial", ha confirmat Sánchez, que igualment ha avançat que el Consell de Ministres aprovarà el pròxim dimarts una partida de 15 MEUR per al Centre Nacional d'Investigació de l'Evolució Humana de Burgos.