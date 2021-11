«Rússia planeja un cop d’estat per enderrocar al Govern de Kíev a principis de desembre», va dir ahir el president d’Ucraïna, Volodímir Zelenski, qui a més va advertir del risc d’un atac rus després de la concentració de més de 90.000 tropes a la frontera ucraïnesa.

«Rebem informació que hi haurà un cop d’estat l’1 o 2 de desembre», va assenyalar el mandatari ucraïnès en una roda de premsa de cinc hores amb 30 mitjans nacionals i internacionals. «No són només informes d’agències d’intel·ligència, tenim enregistraments d’àudio de representants d’Ucraïna, que van discutir, per dir-ho així, amb representants de Rússia, la participació de Rinat Ajmétov en un cop d’estat a Ucraïna, per al qual s’assignaran mil milions de dòlars», va recalcar.

Zelenski va dir que creia que l’oligarca, amb qui té una amarga disputa després de proclamar la desoligarquització la seva prioritat política, hi està sent «arrossegat» pel seu entorn. «Crec que l’estan arrossegant a una guerra contra l’Estat ucraïnès. Crec que seria el seu gran error perquè no es pot lluitar contra el seu propi poble, contra el president que va ser triat pel poble ucraïnès», va sostenir.

El multimilionari ucraïnès va negar les acusacions. «M’indignen aquestes mentides, amb independència dels motius del president. La meva posició va ser i serà sempre inequívoca: una Ucraïna independent, democràtica i unida amb Crimea i la meva Donbás natal. Les meves accions ho confirmen», va assenyalar el seu portaveu a l’agència Interfax-Ucraïna.

El portaveu del Kremlin, Dmitri Peskov, va dir al seu torn que «Rússia no ha tingut plans de participar (en un cop). I Rússia mai fa aquestes coses».

Zelenski va afegir que no creu que un intent de cop tingués èxit i es va mostrar segur que no seria secundat per l’Exèrcit. Va assegurar que hi hauria «una resposta» a qualsevol intent extern de prendre el poder il·legalment al país. També va considerar que hi ha un risc significatiu d’una escalada militar de Rússia contra Ucraïna. «Veiem una rotació freqüent (de les tropes russes a la frontera) amb la intenció que nosaltres, els satèl·lits i la intel·ligència detectin que s’està produint una concentració», va dir. «Veiem que Rússia està acumulant tropes i augmenta el nombre del seu equipament militar. Llavors hi ha riscos», va dir. Zelenski va afirmar que els moviments de tropes russes a la frontera són preocupants, però que el nombre de tropes russes ara és menor que a la primavera, en l’anterior desplegament.