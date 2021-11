El conseller d’Empresa, Roger Torrent, va assegurar ahir que el Govern treballa per trobar «solucions» que permetin la reindustrialització de Nissan i garantir els llocs de treball, i es va mostrrar confiat que es podrà convèncer l’empresa xinesa Great Wall Motor perquè mantingui el seu projecte. Torrent es va expressar així després que la companyia xinesa Great Wall Motors (GWM), la millor situada per fer-se amb la planta de Nissan a la Zona Franca, hagi qüestionat la viabilitat del projecte i hagi reclamat a les administracions públiques un augment de les ajudes per dur-ho a terme. Torrent va explicar que, a més del projecte de GWM, sobre la taula de negociació hi ha dues iniciatives industrials més que cal tenir en compte.