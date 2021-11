El Departament de Salut ha tramitat més d’1.200.000 certificats covid entre dimarts i ahir dissabte, d’ells uns 346.000 divendres, jornada en la qual la conselleria va decidir suspendre l’obligatorietat de la seva exhibició per entrar en locals de restauració i gimnasos en col·lapsar-se el web de la Generalitat que els tramita. Ahir, entre les 00.00 i les 17.00 hores, es van realitzar 329.492 descàrregues més del certificat de la covid-19.

Inicialment estava previst que divendres, tots els ciutadans de 12 o més anys que volguessin menjar o beure en un bar o restaurant, exercitar-se dins d’un gimnàs o visitar un familiar en una residència mostressin el certificat covid, però l’aplicació La Meva Salut es va saturar i molts usuaris es van quedar sense el codi QR.

La secretària de Salut Pública de la Generalitat, Carmen Cabezas, va explicar ahir que, al seu entendre, la decisió d’implementar l’obligatorietat del certificat va ser encertada ja que en el departament no es preveia una allau de peticions com el que es va registrar.

Cabezas va argumentar que, en els últims mesos, s’han expedit uns nou milions de certificats covid a Catalunya, per la qual cosa la previsió era que molts catalans ja el tinguessin. «No pensàvem que tanta gent no l’hagués baixat», va indicar.

Va lamentar, en aquest sentit, el fet constatat que molts ciutadans s’obliden d’on guarden el certificat o que l’extraviïn, la qual cosa també va ajudar a col·lapsar el sistema informàtic davant la necessitat de disposar-ne.

Cabezas va demanar, en aquest sentit, que se sigui curós i es guardi adequadament el certificat, així com que no s’acudeixi, si no és imprescindible, al Centre d’Atenció Primària (CAP) a demanar que l’hi imprimeixin perquè això també satura els citats centres.

Cabezas va demanar ser pacients unes setmanes per acabar de comprovar com es comporta la nova variant, per exemple si és resistent a les vacunes. En funció de les noves dades, va explicar, s’estudiarien noves mesures de contenció de la pandèmia. En aquest sentit va avançar que, a data d’avui, no es pot especular sobre eventuals mesures restrictives per al Nadal, encara que va matisar que «ara com ara» no s’està treballant en aquest escenari.