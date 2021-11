Costa Adeje, un lloc per començar a somiar

Tres-cents dies de sol, temperatures càlides en qualsevol moment de l'any, la millor platja de Tenerife i la sisena millor del país segons els visitants, un vast patrimoni cultural, una oferta gastronòmica única al món, totes les garanties sanitàries... i un llarg etcètera. Costa Adeje no només és un meravellós lloc on passar les vacances; és una destinació plural en molts sentits, on cada experiència és una nova vivència per aprofitar al màxim. Les seves platges de somni, com la de Fañabé o la del Duque, ofereixen als que les visiten grans extensions d'aigües cristal·lines i sorra.

Qualsevol persona hi és benvinguda, tant les apassionades de l'esport com les que busquen relaxar-se o passar temps de qualitat en família. La situació privilegiada del lloc permet la realització de tota mena d'esports aquàtics i altres activitats, com ara l’observació de cetacis. A més, Costa Adeje també pot presumir del Siam Park, un parc aquàtic original i sorprenent d'arquitectura inspirada en Tailàndia i trepidants atraccions que ha estat guardonat com el millor parc aquàtic d'Europa durant 10 anys consecutius. Un altre dels principals reclams de Costa Adeje són els seus paradisíacs entorns naturals, com les muntanyes, paratges rurals i senders, conservats a consciència per les institucions públiques que han apostat per un model de turisme sostenible. Un exemple perfecte és el Barranco del Infierno, un dels senders més visitats de l'illa. Un recorregut que, per moments, ens delecta amb el verd de les espècies vegetals pròpies de la zona i, en altres, ens mostra la cara més àrida de la terra, fins a culminar amb la cascada natural que espera els visitants quan acaben el recorregut.

La màgia de Costa Adeje resideix a cada racó, on es pot respirar tradició i Tenerife en estat pur. No només per la seva rodalia, tan diferent i màgica, sinó també per la singular arquitectura que ens guia per la història de l'illa a través de monuments i reductes que, per un moment, ens envien directes al passat. També, la millor manera d'explorar les arrels del lloc amb tots els sentits és a través del viatge gastronòmic que ofereixen els seus bars i restaurants, que van des de les elaboracions més tradicionals dels famosos guachinches fins a l'avantguarda culinària premiada amb estrella Michelin.

Costa Adeje també dona la benvinguda a aquells visitants que busquen una experiència especial i diferent, oferint els millors restaurants, la possibilitat de veure el capvespre des de la piscina d'algun dels seus exclusius Beach Clubs, una zona comercial estretament vinculada amb la moda i, finalment, uns allotjaments que poden presumir de tenir l'oferta més gran de gran luxe de tota l'illa. En els temps que corren, a més, l'Ajuntament d'Adeje és plenament conscient de la importància de la seguretat per a nosaltres els viatgers.

Per això, entre les seves mesures per garantir que tot estigui perfecte, recentment s'ha creat el distintiu “Accredited Healthy Destination”, un segell que acredita que els establiments de la zona compleixen amb un protocol higienicosanitari avalat per la Universitat de La Laguna i l'Institut Universitari de Malalties Tropicals. Així és Costa Adeje: platges de somni, paisatges mai vistos abans, capvespres de pel·lícula, el caliu d'un poble únic, entreteniment a dojo i, el més important: moments inoblidables en companyia de qui vulguem, bé sigui en parella, en família o amb amics. En definitiva, un lloc per començar a somiar.