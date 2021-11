El Govern de Filipines ha signat un acord per adquirir 20 milions de dosis de la vacuna contra la covid-19 desenvolupada per Pfizer i BioNTech amb l’objectiu de vacunar al 80% de la seva població per a mitjans de 2022, segons van indicar ahir fonts oficials de Filipines.

Carlito Galvez, el responsable de la gestió de les vacunes contra el coronavirus al país, va afirmar en una roda de premsa amb format virtual que amb aquestes ja són 60 milions les dosis adquirides a Pfizer. Filipines ha rebut en total 142 milions de dosis de les diferents farmacèutiques que proporcionen vacunes, sumant compres i donacions.

L’arxipèlag inicia aquest dilluns una campanya de vacunació massiva amb la qual espera injectar 15 milions de dosis en tan sols tres dies.

El Govern ha demanat als governants locals que, si és necessari, reparteixin menjar gratis als vacunats per convèncer la població de vacunar-se.

El programa per vacunar milions de persones que treballen fora de casa segueix amb la inoculació a treballadors de sectors prioritaris, com és el sanitari, i a les persones grans amb l’objectiu d’aconseguir la immunitat de grup d’aquestes franges d’edat aquest mateix any.

Galvez va recordar que l’objectiu és haver vacunat 54 milions de filipins (sobre una població de més de 100 milions) en acabar l’any i arribar al 82% de la població, objectiu el mes de juny de l’any vinent.

Fins ara, 35 milions de filipins han rebut la pauta completa de vacunació, el 46% de la població objectiu.

Filipines, que en els últims mesos ha anat relaxant les restriccions de moviment davant el descens en el nombre de casos, és el segon país més afectat per la covid-19 al sud-est asiàtic, darrere d’Indonèsia, amb 2,83 milions de contagis i més de 48.000 morts des de l’inici de la pandèmia.