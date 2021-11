La Meva Salut, l’aplicació del Departament de Salut per fer tràmits, acumula des del dilluns passat fins aquest dissabte 1.467.467 descàrregues de certificats digitals covid-19. D’aquestes, 460.762 es van concentrar el dissabte. La Generalitat ha rebut l’aval del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per obligar la restauració, els gimnasos i les residències de gent gran a no permetre l’accés de persones externes que no puguin demostrar haver passat el virus de covid-19 o haver-se’n vacunat, la qual cosa ha disparat la sol·licitud de certificats.

El certificat digital UE covid, però, no és obligatori per viatjar i només acredita una situació en un moment determinat; la seva validesa no se sosté en el temps, i cada país pot determinar els requisits que consideri.

El certificat en si considera tres circumstàncies diferents; certificat de recuperació: per a aquelles persones que han passat la covid-19 amb una prova diagnòstica PCR positiva al sistema de salut de Catalunya des de fa un mínim d’11 dies i un màxim de 180 dies. El certificat de vacunació: per a qui tingui la pauta completa de les vacunes. I el certificat de prova diagnòstica de covid: es pot obtenir amb un resultat negatiu d’un test d’antígens ràpid (TAR) de fa menys de 48 h, i amb una PCR negativa en les últimes 72 h.