Les dades epidèmiques continuen empitjorant a Catalunya, on ha augmentat el risc de rebrot i el nombre de pacients ingressats als hospitals amb covid, alhora que s’han registrat 1.586 positius nous les últimes 24 hores. Segons les dades d’incidència actualitzades ahir pel Departament de Salut, hi ha 621 persones hospitalitzades per coronavirus, 36 més que dissabte, de les quals 135, les mateixes que la vigília, són a l’UCI, 76 intubades i 5 connectades a l’ECMO (respiració extracorpòria).

El risc de rebrot (EPG), índex que mesura el potencial de creixement de l’epidèmia, continua augmentant i s’ha situat en 282 punts, 17 més que dissabte, un risc que és més del doble que fa dues setmanes (132). El nombre oficial de morts per covid des de l’inici de l’epidèmia puja a 24.115, un d’ells notificat en les últimes 24 hores, mentre que els últims set dies hi ha hagut 32 morts per la malaltia.

La velocitat de propagació del virus (Rt) a Catalunya era ahir d’1,34, una centèsima menys que el dia anterior, és a dir, que cada 100 infectats contagien una mitjana de 134 persones, el setè dia que baixa lleugerament aquest indicador.

Des de l’inici de l’epidèmia, 1.037.043 persones han estat diagnosticades de covid-19 per tot tipus de proves a Catalunya, 1.586 comptabilitzades en les últimes 24 hores, mentre que a l’última setmana han estat 9.930 els diagnosticats per PCR o test d’antígens (TA), davant de poc més de 4.000 dues setmanes abans. No es registraven més de 8.600 contagis setmanals nous a Catalunya des del 17 d’agost passat.

La incidència acumulada de casos confirmats per PCR o test d’antígens a 7 dies per cada 100.000 habitants (IA7) és de 127 casos, vuit més que dissabte, mentre que la incidència acumulada a 14 dies (IA14) se situa en els 215 casos, quinze més.

La positivitat -el percentatge de PCR i TA amb resultat positiu- és del 5,63%, vint-i-una centèsimes més que la vigília, un creixement sostingut des de fa setmanes, que ja supera el percentatge màxim que estableix l’Organització Mundial de la Salut (OMS) per considerar una epidèmia sota control.

Per altra banda, el 75% de la població de Catalunya ja té la pauta completa contra la covid-19, mentre que el 76,3% ha rebut la primera punxada, segons va informar ahir el Departament de Salut. Si només es té en compte la població de més de 12 anys –la que es pot vacunar–, el 84,1% té la pauta completa, mentre que el 85,6% té almenys una dosi.

Des de l’inici de la pandèmia, Salut ha administrat 6.042.649 primeres dosis de la vacuna contra la covid-19, una xifra que suposa 1.010 més que en el balanç anterior, i 5.238.273 segones dosis, 1.911 més.

En paral·lel, ja s’han administrat 584.746 terceres dosis, 3.438 més que fa 24 hores.

La pauta completa arriba a un total de 5.946.364 persones, 862 més que fa 24 hores.

Per franges d’edat, tenen la pauta completa el 93,8% dels ciutadans de 80 anys o més, el 93,6% dels de 70 a 79 anys i el 90,1% dels de 66 a 69.