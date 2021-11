La presidenta de l’Associació Mèdica de Sud-àfrica i una de les descobridores de la nova variant òmicron del coronavirus, la doctora Angelique Coetzee, demana que no hi hagi un «pànic innecessari» davant aquesta nova modalitat de covid-19, ja que els símptomes són, segons les dades que hi ha en aquest moment de la variant sud-africana, «molt febles».

«El que estem veient a Sud-àfrica i, recordem, estic a l’epicentre, és molt feble. Per a nosaltres són casos lleus», va declarar la doctora Coetzee a la cadena anglesa BBC.

«Estic força segura que al Regne Unit», on s’han confirmat dos casos, «hi ha un pànic innecessari, tot i que en dues setmanes podria estar dient el contrari».

Poc abans, el ministre de Salut britànic, Sajid Javid, va demanar cautela després d’avisar que hi ha motius per pensar que les vacunes actuals són «menys eficaces» contra la nova variant òmicron i va defensar les mesures de restricció que va anunciar dissabte el primer ministre, Boris Johnson, com la més senzilla de totes: tornar a portar la mascareta.

«És una aproximació proporcionada i equilibrada», va explicar el ministre de Salut britànic a Sky News. Si bé va reconèixer que «encara no se sap gran cosa» més enllà del fet que l’Organització Mundial de la Salut (OMS) va descriure l’òmicron com una «variant de gravetat preocupant».

Respecte a les evolucions de les últimes hores, Àustria va detectar el primer cas sospitós de la variant d’òmicron en un viatger que va tornar a Tirol, als Alps, des de Sud-àfrica just la setmana passada.

Després de la revisió mèdica inicial del departament de virologia d’Innsbruck, es va sospitar que podria tractar-se de la nova mutació del virus, segons van informar les autoritats en un comunicat que va recollir ORF.

No obstant això, la confirmació requereix una seqüenciació addicional en els propers dies.

Així doncs, els casos de la variant òmicron continuen detectant-se a diversos països. Les autoritats sanitàries dels Països Baixos han confirmat la presència d’almenys 13 casos de la nova variant entre els 61 passatgers que van donar positiu divendres passat després d’aterrar a l’aeroport d’Amsterdam en dos vols procedents de Sud-àfrica.

L’Institut de Salut Pública (RIVM) està analitzant aquest cap de setmana les mostres recollides a 61 dels 624 passatgers que van arribar divendres de Johannesburg i Ciutat del Cap, encara que la recerca de les altres proves positives continua per la qual cosa els casos de la nova variant poden augmentar.

D’altra banda, Austràlia també va confirmar els seus dos primers casos.