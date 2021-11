Un 86% dels adolescents consultats en una enquesta anònima a 5.135 joves a Catalunya afirma que ha rebut burles pel seu físic, uns comentaris negatius que són un factor de risc a l’hora de desenvolupar trastorns de la conducta alimentària, segons l’Associació contra l’anorèxia i la bulímia.

Aquesta Associació ha realitzat l’enquesta a 5.135 adolescents d’entre 12 i 16 anys de centres escolars de tot Catalunya durant el curs passat, 2020-2021, després de detectar un important increment de consultes per aquest tipus de trastorns el 2020.

L’any passat es van duplicar les consultes a l’Associació contra l’anorèxia i la bulímia (ACAB), en passar d’unes 2.000 el 2019 a 5.000 el 2020, una xifra similar a la que s’espera per aquest 2021, va indicar ahir la directora d’aquesta entitat, Sara Bujalance, durant la presentació en roda de premsa telemàtica i presencial dels resultats de l’enquesta.

En la consulta s’ha preguntat als adolescents catalans sobre com se senten amb el seu cos, si estan satisfets o no o si voldrien canviar alguna cosa, entre d’altres qüestions. «L’enquesta confirma la influència que la pandèmia ha tingut en l’augment dels casos de trastorns de la conducta alimentària (TCA)», va explicar Sara Bujalance.

Davant la pregunta de si creuen que poden estar patint un trastorn de la conducta alimentària (TCA), un 8,7% ha afirmat que sí, el doble (4,7%) dels que van ser consultats el curs 2019-2020. Un altre 41% ha fet dieta per aprimar-se sense control mèdic, la qual cosa posa de manifest «el perill de les dietes sense control, ja que poden suposar un desencadenant de TCA», ha afegit. Un 47% dels consultats ha respost, a la pregunta de com se sent amb el seu cos, que vol aprimar-se, una dada «molt alarmant, si tenim en compte que parlem d’una etapa, l’adolescència, molt vulnerable, on el desig d’aprimar-se pot afavorir desenvolupar un TCA», considera Bujalance.

La pandèmia ha produït tal afectació que ha estat «la tempesta perfecta» per als trastorns alimentaris, per la major dedicació a les xarxes socials, on es rendeix culte al cos, que s’ha produït durant el confinament i l’aturada que ha significat en molts projectes vitals dels joves, entre d’altres factors, argumenta la directora de l’ACAB.

Al mateix temps, el sistema de salut pública «desconeix» molts casos de TCA perquè les famílies, en veure que es triguen mesos a donar visites per a les consultes de salut mental, es dirigeixen a centres o especialistes privats, afectats per la urgència de la situació.

Bujalance recomana que, per l’experiència de l’associació, s’acudeixi en primer lloc a l’atenció primària pública, perquè es conegui i comptabilitzi el cas i on es pot rebre una atenció altament especialitzada si el cas és greu, i que si s’opta per l’atenció privada es faci a psicòlegs o psiquiatres especialitzats que comptin amb el suport d’un equip multidisciplinari.