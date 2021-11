El president de la Generalitat, Pere Aragonès, va defensar ahir que el «procés de negociació» entre l’executiu central i el català ha de prosseguir per «fer possible que el que es fa a Escòcia sigui possible a Catalunya». Així es va expressar davant, entre d’altres, del rei Felip VI, en el marc de la gala de lliurament dels XIV premis Carles Ferrer Salat organitzats per Foment del Treball al MNAC.

Per a Aragonès, en aquest «procés de negociació cada part ha de defensar legítimament la seva posició». La de la Generalitat, va dir, és «àmpliament coneguda» i passa per l’amnistia i un referèndum d’autodeterminació, és a dir, «fer possible que el que es fa a Escòcia sigui possible a Catalunya». «És important que el procés de negociació prossegueixi», ha assegurat, perquè l’«estabilitat» que requereix qualsevol sistema polític «no és sinònim d’immobilisme sinó d’avançar i adaptar les institucions» a les «aspiracions» de cada societat. Aragonès va recordar que «la llengua és un dels elements que ens defineixen com a societat». Per això, va reclamar «la màxima complicitat» per defensar-la, especialment «en uns moments en els quals té molts reptes i alguna amenaça també». Aragonès va assegurar que «Catalunya té tots els ingredients per ser un país de prosperitat compartida i oportunitats».